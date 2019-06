Tradegate-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

130,78 Euro +1,41% (04.06.2019, 13:00)



NYSE-Aktienkurs Salesforce.com-Aktie:

145,10 USD -4,17% (03.06.2019, 22:00)



ISIN Salesforce.com-Aktie:

US79466L3024



WKN Salesforce.com-Aktie:

A0B87V



Ticker Symbol Salesforce.com-Aktie Deutschland:

FOO



NYSE-Ticker-Symbol Salesforce.com-Aktie:

CRM



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker Symbol: FOO, NYSE-Ticker-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management (CRM). (04.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Mit Spannung würden die Zahlen des Cloud-Riesen erwartet, die heute Abend nachbörslich veröffentlicht würden. Spannend werde allerdings der Ausblick, da hier zuletzt viele der großen Tech-Firmen enttäuscht hätten. Schaffe man es hier die Anleger zu überzeugen?Auch Salesforce.com habe sich der schlechten Gesamtlage am Markt nicht entziehen können. An der Heimatbörse sei die Salesforce.com-Aktie unter die wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Die nächste Unterstützungszone liege nun bei 145 USD. Damit sehe die charttechnische Situation vor den Zahlen alles andere als gut aus.Langfristig gehöre Salesforce.com sicherlich zu den stärksten Akteuren im Cloud-Business und dürfte auch in den kommenden Jahren noch deutlich vom Megatrend profitieren. Kurzfristig sollten Anleger allerdings erst mal die Füße still halten und die Zahlen des US-Konzerns abwarten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)Börsenplätze Salesforce.com-Aktie: