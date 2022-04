Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kurzprofil Salesforce.com Inc.:



Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) ist ein Anbieter von Enterprise Software mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. (25.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salesforce.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Salesforce.com Inc. (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) unter die Lupe.Die Aktie des CRM-Marktführers Salesforce sei stark unter Druck geraten und in der vergangenen Woche sogar unter das bisherige Jahrestief bei 184,44 Dollar gerutscht. Damit drohe dem Titel seit dem Rekordhoch im November bei 311,75 sogar eine Halbierung. Doch sei es um den Softwareanbieter wirklich so schlecht bestellt?Laut Bloomberg würden die Analysten im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von rund 21 Prozent erwarten, im Geschäftsjahr 2023/2024 sollten die US-Amerikaner um 18 Prozent beim Umsatz zulegen. Das sei nur eine geringe Abschwächung gegenüber den Vorjahren. Offensichtlich gehe die Wall Street trotz des sich abkühlenden konjunkturellen Klimas und der strafferen Geldpolitik der FED von einer anhaltenden Wachstumsdynamik bei Salesforce aus.In diesen Zeiten würden die Investoren jedoch besonders auf die Profitabilität der Unternehmen schauen. Hier solle Salesforce sogar deutliche Fortschritte erzielen. Der bereinigte Nettogewinn solle zum Ende des Fiskaljahres bei 4,79 Milliarden Dollar liegen. Die Marge solle sich auf rund 15 Prozent verbessern, das seien ganze 13 Prozentpunkte mehr als noch im vergangenen Jahr. Damit würde Salesforce nicht nur einen Rekordgewinn, sondern auch eine Rekordmarge erzielen. Für das nächste Fiskaljahr werde von den Analysten sogar eine erneute Margenverbesserung auf 16 Prozent in Aussicht gestellt.Gut sehe es auch beim Free Cashflow aus. Dieser solle im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr um ganze 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Dollar zulegen und im nächsten Geschäftsjahr um weitere 19 Prozent wachsen. Salesforce habe zudem eine Eigenkapitalquote von rund 61 Prozent und sei damit bestens für das Umfeld mit steigenden Zinsen aufgestellt.Der Abverkauf bei Salesforce sei wohl dem negativen Anlegersentiment gegenüber Wachstumswerten geschuldet. Zudem sei der Titel lange Zeit recht hoch bewertet gewesen. Nach der Korrektur entwickele sich Salesforce zunehmend zu einem Value-Play, da es fundamental sehr aussichtsreich bleibe und seine hohe Bewertung nun deutlich abgebaut habe.Anleger können daher auf dem aktuellen Niveau einsteigen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Investierte sollten dabei bleiben. (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link