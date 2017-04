Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, hat eine Pressemitteilung zum Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich veröffentlicht:Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE weiter: "Die französische Sozialdemokratie wurde für die neoliberale Politik ihres Präsidenten Francois Hollande gnadenlos abgestraft. Dagegen hat der couragierte linke Kandidat des "unbeugsamen Frankreichs" Jean-Luc Mélenchon mit einer klaren Orientierung auf soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit sowie einer dezidierten Kritik an der neoliberalen EU und an dem Kriegsführungsbündnis NATO mit etwa 19,6 Prozent ein hervorragendes Ergebnis erzielt.Auf Dauer wird nur eine starke und geschlossene Linke den Front National zurückdrängen können. Es wäre gut, wenn die Sozialistische Partei Frankreichs aus ihrer massiven Wahlniederlage die richtigen Schlussfolgerungen zieht und wieder zu einer sozialen Politik im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung zurückkehrt." (Pressemitteilung vom 24.04.2017) (25.04.2017/ac/a/m)