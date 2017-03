Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

67,676 EUR +1,01% (01.03.2017, 09:45)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

67,80 EUR +0,95% (01.03.2017, 09:26)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (01.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 69 Euro auf 71 Euro.Der bereinigte Nettogewinn (1,80 (Vj.: 1.48) Mrd. Euro) für 2016 habe die Prognose des Analysten übertroffen. Auch der Dividendenvorschlag für 2016 (1,52 (Vj.: 1,38) Euro je Aktie) habe über seiner Prognose gelegen. Im Zuge des Umbaus habe der Konzern die Mittelfristziele modifiziert (u.a. bereinigter Umsatz 2020e: über 19 (bisher: über 20) Mrd. Euro; bereinigte operative EBIT-Marge: in Richtung von 16% (zuvor: über 15%)). Für das laufende Geschäftsjahr stelle er nur ein stagnierendes bereinigtes operatives EBIT in Aussicht.Die angekündigte Übernahme von Zodiac Aerospace (Transaktionswerl: 9,7 Mrd. Euro) halte der Analyst für strategisch sinnvoll und unter Berücksichtigung der angekündigten Synergien für angemessen bepreist. Die Altaktionäre seien jedoch mit einer Verwässerung konfrontiert.Börsenplätze Safran-Aktie: