Der US-Notenbankchef, Jerome Powell, habe tags zuvor über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der FED Anfang Mai gesprochen und damit die ursprünglich gute Marktstimmung kippen lassen. Mit potenziell rascher und weiter steigenden Zinsen steige schließlich auch der Druck auf den Aktienmarkt, denn wer attraktive Renditen mehr oder weniger ohne Risiko erzielen könne, mache im gegenwärtig unsicheren Umfeld vielleicht einen Bogen um die zuvor nahezu alternativlosen Aktien. Für zehnjährige Staatsanleihen bekomme man in den USA immerhin schon wieder fast drei Prozent, was nicht nur das Niveau von 2018 bedeute, sondern auch einen bereits vier Jahrzehnte andauernden Abwärtstrend bei den Zinsen und Renditen zu brechen drohe.



Auch im Rohstoffbereich habe es vor dem und über das Wochenende entsprechende Bewegungen gegeben. So würden etwa die Ölpreise weiter zurückgehen. Belastet würden auch diese durch die Aussicht auf kräftigere US-Zinserhöhungen und ein schwächeres globales Wachstum - trotz der Unsicherheiten in Bezug auf russisches Öl, die eigentlich die Preise stützen müssten. So liege der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent aktuell bei USD 103. Auch der Goldpreis tendiere sichtlich zur Schwäche. Pro Feinunze werde das Edelmetall heute Früh bei rund USD 1.917 gehandelt. Der nachgeschärfte US-Zinsausblick komme auch hier nicht gut an.



In Asien würden sich heute Morgen praktisch sämtliche Aktienindices im tief roten Bereich präsentieren. Der SENSEX (Indien) (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819) halte sich mit einem Minus von momentan rund 1% noch am besten; heftiger erwische es den HSCE (China) (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) mit einem Rückgang um mehr als 3%.



Datenseitig sollte es heute vorübergehend etwas ruhiger zugehen. In der laufenden Berichtssaison würden Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) und Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) ihre Zahlen zum ersten Quartal 2022 bekannt geben. In Sachen Konjunkturdaten stehe heute das Geschäftsklima gemäß ifo in Deutschland auf dem Programm. Hier werde ein Rückgang erwartet. (25.04.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer zunächst durchwachsenen, aber in Sachen Aktienindexentwicklung insgesamt wenig veränderten Handelswoche hat der Freitag dann noch für einen säuerlichen Wochenabschluss gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Nachrichten aus Moskau, dass sich Russland nicht mit der potenziellen Kontrolle der Ostukraine zufriedengeben würde, sondern an der Südfront bis nach Moldawien vordringen wolle, habe sich auf das Gemüt der Anleger geschlagen. Auch die zunehmende Erkenntnis, dass dies- und jenseits des Atlantiks eher früher und/oder stärker an der Zinsschraube gedreht würde, habe die Stimmung gedrückt. Damit seien die Auswirkungen einer Serie an überraschend guten Quartalsberichten mit einem Schlag in den Schatten gestellt worden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe somit am Freitag satte 2,48% verloren und auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe 1,28% eingebüßt. In Summe noch heftiger habe es später die US-Leitindices mit Rückgängen zwischen 2,65% im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und 2,82% im Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) erwischt. Der US-Aktienmarkt habe vor dem Wochenende unter dem Eindruck eines sich abzeichnenden größeren Zinsanstiegs seine bereits kräftigen Verluste vom Donnerstag noch einmal deutlich ausgeweitet.