Börsenplätze S&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

18,67 EUR +2,19% (08.10.2020, 10:58)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

18,64 EUR +1,80% (08.10.2020, 11:13)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (08.10.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T: Stellungnahme zu den Vorwürfen einer Analystenfirma - AktienanalyseNach GRENKE ist S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) das nächste Ziel einer Short-Attacke, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Eine in Großbritannien ansässige Analystenfirma habe eine "Short"-Empfehlung für die Aktie abgegeben. Anders als bei Wirecard und GRENKE stünden allerdings keine Betrugsvorwürfe im Raum. Das Analysehaus stelle vielmehr das Geschäftsmodell infrage und zweifle den Status der Österreicher als Technologieunternehmen an.Den Vorwürfen sei der Vorstand nun in einer Stellungnahme entgegengetreten. Einerseits sei man zwar ursprünglich zwar als IT-Dienstleister gestartet, habe jedoch seitdem einen Wandel durchgemacht: "2019 wurden bereits 55 Prozent unseres Umsatzes und 70 Prozent unseres EBITDA von unseren IoT-Segmenten erwirtschaftet - aus unserer Sicht kein Geschäft mit niedrigen Margen", habe es geheißen. Auf der anderen Seite sei es nie das Ziel gewesen auf den Massenmärkten zu konkurrieren, man wolle stattdessen Technologieführer in ausgewählten Nischen sein.Nichtsdestotrotz nehme S&T die angesprochenen Punkte sehr ernst und räume auch Schwächen ein. "Wir teilen kritische Punkte wie die schwache Cash-Konvertierung, die Entwicklung des Working Capitals oder die komplexe Organisationsstruktur, weshalb wir im Sommer 2019 unser "PEC-Programm" gestartet haben, das erste gute Erfolge zeigt, aber noch Raum für Verbesserungen bietet. Unser Ziel ist es, uns in diesen Bereichen kurzfristig weiter zu verbessern", so CEO Hannes Niederhauser.Insofern eröffnet der Kursrutsch infolge der Short-Empfehlung eine Einstiegschance, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link