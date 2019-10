Börsenplätze S&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:

18,53 EUR +0,43% (17.10.2019, 10:39)



Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

18,55 EUR +0,98% (17.10.2019, 10:41)



ISIN S&T-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN S&T-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol S&T-Aktie:

SANT



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (17.10.2019/ac/a/t)





Linz (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der S&T AG nun stärker:Der Rückzug des Hedgefonds Marshall Wace LLP aus seinen Short-Aktivitäten in den Aktien des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) gewinnt an Dynamik.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 15.10.2019 seine Netto-Leerverkaufsposition in den S&T AG-Aktien von 0,59% auf 0,49% gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der S&T AG:0,94% Ennismore Fund Management Limited (26.06.2019)0,52% GSA Capital Partners LLP (14.11.2017)0,49% Marshall Wace LLP (15.10.2019)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 3,06% der S&T AG-Aktien.