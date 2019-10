Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (22.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Dienstleisters S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rücksetzer hätten sich bei der S&T-Aktie in der Vergangenheit oft als lukrative Trading-Chance erwiesen. Nachdem die Papiere des IT-Dienstleister vor Kurzem einmal mehr die horizontale Unterstützung bei 17,15 Euro erfolgreich getestet hätten, könnte der Kurs im Vorfeld der Q3-Zahlen wieder Kurs auf die 20-Euro-Marke nehmen. Aus fundamentaler Sicht habe die Aktie sogar noch deutlich mehr Luft nach oben.Die Zielvorgaben für das laufende Jahr seien bei S&T klar definiert: Vorstand Hannes Niederhauser peile bei 1,145 Milliarden Umsatz ein EBITDA von rund 100 Millionen Euro an.Nach sechs Monaten sei die Gesellschaft bei ihren Zielen auf Kurs gewesen. Der Umsatz habe sich um rund zwölf von auf 473,8 Millionen Euro erhöht. Das Bruttoergebnis habe um rund 13 Prozent auf 174,5 Millionen Euro gesteigert werden können, was in einer Bruttomarge von 36 Prozent resultiert habe (Vorjahr: 36,6 Prozent). Das EBITDA sei um rund 21 Prozent auf 44,3 Millionen Euro verbessert worden. Daraus resultiere eine Marge von 9,3 Prozent. Der Gewinn je Aktie habe sich auf 0,28 Euro (Vorjahr: 0,26 Euro) erhöht. Der Auftragsbestand sei um 24 Prozent auf über 750 Millionen Euro angewachsen.S&T profitiere von der Digitalisierung der industriellen Produktion und setze hier seit Jahren auf neueste Innovationen, um die technologische Führerschaft im Bereich der industriellen Internet-of-Things-Anwendungen stetig auszubauen. Um seinen Zielen nachzukommen und die "eigenen Pferdestärken auch besser auf die Straße zu bringen", würden Niederhauser und Co an allen notwendigen Stellschrauben drehen.Fundamentale Gründe gebe es auch für den letzten Rücksetzer keine. Im ersten Halbjahr habe die EBITDA-Marge mit 9,4 Prozent bei einem Umsatzplus von zwölf Prozent bereits an der kurzfristig angepeilten Zielmarke gekratzt. Neben einer weiteren Steigerung der Profitabilität sollten eine Optimierung des Working Capitals und die damit verbundene deutliche Steigerung des operativen Cashflows für Kaufanreize sorgen.Analysten würden deutliches Kurspotenzial sehen. Fünf Experten würden den Kauf der Aktie empfehlen und sie im Schnitt bei 26,60 Euro fair bewertet sehen. Das ergebe damit eine Chance von rund 47 Prozent."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.10.2019)