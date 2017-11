Tradegate-Aktienkurs S&T-Aktie:

Kurzprofil S&T AG:



Der Technologiekonzern S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) (www.snt.at) ist mit rund 2.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit tätig. Als Systemhaus zählt das im Frankfurter Prime Standard notierte Unternehmen mit einem umfassenden Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. S&T verfügt als namhafter IT-Hersteller über ein großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances, Cloud-Security und Smart Energy. (22.11.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktienanalyse von Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser:Tim Wunderlich, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Technologiekonzerns S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT) und erhöht das Kursziel von 18,50 auf 23 Euro.Die mit den Einnahmen aus der Kapitalerhöhung geplanten Investitionen seien vernünftig, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sie sollten die Position des österreichischen TecDAX-Unternehmens stärken.Tim Wunderlich, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die S&T-Aktie bestätigt und das Kursziel von 18,50 auf 23 Euro angehoben. (Analyse vom 22.11.2017)Xetra-Aktienkurs S&T-Aktie:18,23 EUR +5,80% (22.11.2017, 12:02)