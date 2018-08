Paris (www.aktiencheck.de) - An Unruheherden mangelt es derzeit nicht, im Gegenteil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der Handelskrieg zwischen den USA und China und die schwächelnden Schwellenländer-Währungen - allen voran in der Türkei - seien nur zwei Beispiele, die bei einigen Anlegern für erhöhte Nervosität sorgen dürften. Für gute Stimmung sorge hingegen der S&P 500 - und dies schon eine ganze Weile. Schließlich habe der US-Aktienindex nicht nur gerade ein neues Rekordhoch erklommen, er befinde sich auch im längsten Bullenmarkt in der Geschichte. Bereits seit dem 9. März 2009 gehe es für den Index ohne größere Rückschläge bergauf. Nach vorherrschender Definition handle es sich so lange um einen Bullenmarkt, bis der Index in einer Periode nicht mehr als 20 Prozent an Wert einbüße.Als nächste wichtige Hürde stehe nun die 3.000-Punkte-Marke im Weg. Zwar sei keineswegs sicher, dass diese Marke noch im laufenden Jahr übersprungen werde, doch schlecht stünden die Chancen nicht. Denn neben zahlreichen Krisenherden würden auch einige Entwicklungen für gute Stimmung sorgen. In die Karten spiele den US-Unternehmen unter anderem die von US-Präsident Donald Trump umgesetzte Steuerreform. Auch die US-Wirtschaft präsentiere sich nach wie vor in einer ordentlichen Verfassung, wenngleich sich der Konjunkturzyklus schon in einer sehr späten Phase befinde. Die wichtigen US-Einkaufsmanagerindices würden weiterhin ein stabiles Wachstum signalisieren und auch der Arbeitsmarkt zeige keine Schwäche. Kurzum: Die Hausse könne noch weiterlaufen, allerdings sollten sich Anleger aufgrund der anfangs erwähnten Unruheherde auf steigende Schwankungen einstellen. (24.08.2018/ac/a/m)