Interessantes habe die vom Markt viel beachtete monatliche Umfrage unter institutionellen Investoren durch die BofA zu Tage gefördert. Hier würden die Ergebnisse der Befragung mittlerweile eine euphorisch anmutende Stimmung widerspiegeln, wobei die globalen Gewinnwachstums- und Wirtschaftswachstumserwartungen der Fondsmanager die in der jahrzehntelangen Historie dieser Umfrage höchsten je ermittelten Werte hervorgebracht hätten. Dasselbe habe aber auch für die Inflationsaussichten gegolten. Spannenderweise habe die Inflationsthematik damit COVID-19 als den von den Investoren als größtes Risiko gesehenen Einflussfaktor verdrängt.



Das verdeutliche auch, welch zentrale Rolle den Notenbanken im "Managen" der Inflationserwartungen des Marktes zukomme. Insofern werde sich heute im Tagesverlauf der Fokus klar in Richtung der FED-Sitzung und der von Powell ausgegebenen Kommunikationslinie richten.



In Asien würden sich die Leitindices heute wenig verändert präsentieren. Auch für Europas Börsen sei mit einem Blick auf die vorbörslichen Indikationen von einem unspektakulären Handelsauftakt auszugehen. Mit BMW und den drei ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191)-Werten Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF), Schoeller-Bleckmann (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) sowie VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) würden heute zudem einige Unternehmen ihre Quartalszahlen vorlegen.



Während der Ölpreis auf relativ hohen Niveaus gestern leicht nachgegeben habe, habe Gold etwas zulegen können. Heute Morgen würden beide leicht im Plus handeln. Gold liege dabei knapp über USD 1.735 je Feinunze. (17.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die freundliche Aktienmarkt-Grundstimmung setzte sich gestern in Summe insbesondere in Europa fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Übersee habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) trotz schwächer als erwartet ausgefallener Industrieproduktions- und Einzelhandelsdaten (die Kältewelle habe hier Wirkung gezeigt) zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch markieren können, eher er mit leichten Abschlägen aus dem Handel gegangen sei. Das habe aber nicht viel daran geändert, dass der US-Leitindex nunmehr seit dem Tief vom 23. März des Vorjahres um mehr als 77% (!) höher notiere. Hierdurch stelle das erste Jahr im Post-Covid-Bullenmarkt die Aufwärtsbewegungen nach der Internet-Blase (+31%) und der Finanzmarktkrise (+65%) klar in den Schatten.