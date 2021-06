Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Future auf den S&P 500 gibt am Mittwoch vor dem heute Abend anstehenden FOMC-Zinsentscheid und der Pressekonferenz von FED-Chef Jerome Powell nach, so die Experten von XTB. S&P 500 seine dreitägige Gewinnserie unterbrochen und die Sitzung mit einem Minus von 0,20% beendet, nachdem sich der marktbreite Index von dem im Intraday-Handel ausgebildeten Rekordhoch bei 4266,9 Punkten zurückgezogen habe.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) habe am Mittwoch im frühen Handel, ähnlich wie am Vortag, einige Richtungswechsel erlebt und werde aktuell über dem gestrigen Schlusskurs bei 1,2130 gehandelt. Am Dienstag habe das Paar leicht im Plus geschlossen, nachdem sich der Kurs am Nachmittag von den Verlusten (Tagestief: 1,2101) habe erholen können. Die Erholung dieser Woche sei im Vier-Stunden-Chart als Aufwärtskorrektur im Abwärtimpuls zu sehen, der mit dem Double-Top vom Freitag unterhalb der 1,22er-Marke begonnen habe.Der DAX ziehe sich am Mittwoch nach einer flachen Eröffnung weiter von seinem Rekordhoch zurück, das am Montag bei 15.805 Punkten ausgebildet worden sei. Durch die dynamische Bewegung nähere sich der deutsche Leitindex im Vier-Stunden-Chart dem Wochentief bei 15.669 Punkten an - der Beginn des jüngsten Aufwärtsimpulses. Um die Aufwärtstrendstruktur aufrechtzuerhalten, dürfe das Tief nicht nachhaltig unterschritten werden, sodass Käufer verstärkt nach neuen Einstiegschancen suchen könnten. (16.06.2021/ac/a/m)