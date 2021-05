Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten wir es mit einer absoluten Extremkonstellation beim MACD zu tun, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Trendfolger habe sich in Rekordtempo von den rekordtiefen Notierungen des Jahres 2020 in historische Rekordhöhen aufgeschwungen. Das Pro-Argument aus dem Vorjahr drohe also zu einem Belastungsfaktor zu werden, zumal der MACD vor einem negativen Schnittmuster stehe. Gerade bei den quantitativen Indikatoren würden sich noch weitere Warnsignale identifizieren lassen. So sei der Abstand der amerikanischen Standardwerte zur 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.026 Punkten) so groß wie seit Beginn des Jahrtausends nicht mehr. Gleichzeitig weiset die Relative Stärke (Levy) eine negative Divergenz aus, indem die jüngsten Rekordstände nicht mehr bestätigt worden seien. Charttechnisch habe der S&P 500 zudem mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des gesamten Rückschlags vom Frühjahr 2020 (4.136 Punkte) bzw. dem 261,8%-Pendant der September-Korrektur (4.201 Punkte) zwei wichtige Anlaufziele abgearbeitet. In diesem Umfeld würden die Analysten ein Abgleiten unter die jüngsten Wochentiefs bei 4.061/4.057 Punkten als Startsignal für eine nennenswerte Atempause definieren. (28.05.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



