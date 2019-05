Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In ihrer letzten Analyse des S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Bedeutung der Kernunterstützungszone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 2.800 Punkten und der 200-Tages-Linie (akt. bei 2.777 Punkten) betont.



Anleger könnten die Relevanz dieser Schlüsselmarken gar nicht überschätzen, denn dieses Kursband definiere gleichzeitig die Nackenzone einer nicht ganz idealtypischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Aus der Höhe der möglichen oberen Umkehr ergebe sich ein drohendes Abschlagspotenzial von mindestens 150 Punkten. Aktuell würden sich die charttechnischen Warnsignale für eine negative Weichenstellung häufen. Zunächst sei in diesem Kontext das jüngste Gap (2.851 zu 2.837 Punkte) als Belastungsfaktor zu nennen. Noch wichtiger seien für die Analysten aber die neuen Verlaufstiefs seitens des Dow Jones Transportation und des Value Line Arithmetic Index. Den Transporttiteln werde regelmäßig Vorlaufcharakter unterstellt. Der gleichgewichtete Value Line Index sorge indes für den mahnenden Zeigefinger, dass der S&P 500® noch von wenige hochgewichteten Titel gestützt werde, während die Mehrzahl der Papiere bereits ein anderes Bild zeige. Als letzten Störfaktor werten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt den Monatschart der US-Standardwerte, wo ein "bearish engulfing" droht. (28.05.2019/ac/a/m)



