Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Hoch von Anfang September bei 4.546 Punkten hat der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zuletzt hinter sich gelassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Lohn der Mühen sei neben dem erneuten Vorstoß in "uncharted territory" die Auflösung der Schiebezone der letzten Monate gewesen. Dank des Ausbruchs aus der diskutierten Tradingrange liege neben der eingezeichneten Korrekturflagge nun ein weiteres trendbestätigendes Kursmuster vor. Solche Formationen könnten technisch motivierte Anleger zur Kurszielermittlung heranziehen. An dieser Stelle werde es interessant, denn sowohl aus der bereits vor einigen Tagen abgeschlossenen Korrekturflagge als auch aus der eingangs beschriebenen Schiebezone ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis in den Bereich von knapp 4.800 Punkten. Zwei unterschiedliche Chartmuster würden also noch weiteres, deckungsgleiches Anschlusspotenzial signalisieren. Auf dem Weg in diese Region definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Septemberdelle (4.648 Punkte) ein nennenswertes Etappenziel. Unter Risikogesichtspunkten würden sich entweder die jüngste Aufwärtskurslücke (4.520/4.524 Punkte) oder aber die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.449 Punkten) als Stop-Loss auf der Unterseite anbieten. (27.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >