Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Saisonale Phänomene - wie z. B. die Weihnachtsrally - sind in den letzten Jahren intensiv erforscht und einem breiten Investorenkreis bekannt gemacht worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Weniger vertraut seien Anleger (vermutlich) mit der Anomalie der "Thanksgiving-Rally". In der Woche des US-Erntedankfestes am Donnerstag würden die Börsenkurse regelmäßig zulegen. Um diese These zu belegen, hätten die Analysten für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die Kursdaten seit 1945 herangezogen. Seit Ende des 2. Weltkrieges hätten die US-Standardwerte im Durchschnitt um 0,65% in der Thanksgiving-Woche zugelegt. Die gute Wertentwicklung sei aber nur eine Seite der Medaille: Die Trefferquote von knapp 70% würden die Analysten dabei für fast noch wichtiger halten. Hervorheben möchten sie auch die Performance im Umfeld des Feiertags - konkret von der Eröffnung am Mittwoch bis zum Schlusskurs am sog. "Black Friday". Die "Klammer" um Thanksgiving produziere einen Return von durchschnittlich 0,38% und die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen erhöhe sich auf 78%. Als Erklärungsansatz für diese saisonale Stärke würden u. a. psychologische Aspekte dienen - sprich die "gute (Investoren-)Laune" im Vorfeld von Feiertagen. Der Thanksgiving-Rückenwind helfe dem S&P 500 das bisher hervorragende Aktienjahr 2021 über die Ziellinie zu bringen. (19.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



