Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei einem neuen Allzeithoch handelt es sich zweifellos um eines der besten Signale der Technischen Analyse, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sorge sogar für ein zusätzliches Ausrufezeichen, da die amerikanischen Standardwerte das alte Rekordhoch (2.873 Punkte) mit einem Aufwärtsgap (2.876 zu 2.885 Punkte) übersprungen hätten. Der seit Jahren zugrundeliegende Haussetrend sei also absolut intakt und erfahre sogar nochmals eine prozyklische Bestätigung. Von Indikatorenseite werde der Ausbruch durch ein neues Einstiegssignal seitens des MACD untermauert. Somit sei der Trendfolger wieder, in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat), freundlich zu interpretieren. Als nächstes Anlaufziel biete sich die Runde 3.000er-Marke an, zumal die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von Januar/Februar (3.003 Punkte) die Bedeutung dieses Levels unterstreiche. Wenn Anleger die Kursentwicklung von Februar bis Juli als aufsteigendes Dreieck interpretieren würden, dann ergebe sich perspektivisch sogar ein Kursziel im Bereich von 3.100 Punkten. Unter Risikogesichtspunkten biete sich das alte Rekordlevel (2.873 Punkte) als Absicherung an. Bei einem Rebreak dieser Marke wäre gleichzeitig das o. g. Gap geschlossen und Investoren müssten von einem Fehlausbruch auf der Oberseite ausgehen würden. (29.08.2018/ac/a/m)