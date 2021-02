Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Dabei würden sie nach ähnlichen Verlaufsmustern in der Historie suchen, um daraus Rückschlüsse für die aktuelle Kursentwicklung abzuleiten. Schon öfter hätten sie die Erholung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit dem Tief vom März 2020 mit dem Hausseimpuls von 2009/10 verglichen. Der Gleichlauf sei weiterhin frappierend. Für die kommenden Wochen und Monate sorge besagter Verlaufsvergleich für eine positive und eine negative Botschaft. Wir würden mit der guten Nachricht anfangen: Sollte das Ablaufmuster tatsächlich zutreffen, dann stehe den US-Standardwerten demnächst nochmals eine gute Marktphase von rund zweieinhalb Monaten Dauer ins Haus. Nochmalige Kursavancen würden gut zu den saisonalen Rahmenbedingungen passen, denn sowohl der US-Präsidentschafts- als auch der Dekadenzyklus würden im Frühjahr für Rückenwind sorgen. Die schlechte Nachricht sei, dass dies aber zunächst der finale Kursanstieg wäre. So sei es 2010 ab Mai zu einer nennenswerten Korrektur gekommen, an die sich ein volatiler Sägezahnmarkt angeschlossen habe. Bis in den Herbst müssten Anleger dann also kleinere Brötchen backen. Interessanterweise harmoniere auch dieses Ablaufmuster bestens mit den saisonalen Rahmenbedingungen des Jahres 2021. (22.02.2021/ac/a/m)

