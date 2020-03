Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gute Nachricht vorweg: An den letzten beiden Tagen hat der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zwei nahezu identische Verlaufstiefs bei 2.734 Punkten ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dadurch entstehe ein sog. "tweezer bottom". Interessant sei, dass die US-Standardwerte dieses zarte Pflänzchen an Stabilisierung auf Basis des Verlaufstiefs vom 3. Juni 2019 (2.729 Punkte) ausgebildet hätten. Um den nächsten Nackenschlag zu verhindern, gelte es die beschriebene Bastion unbedingt zu verteidigen, zumal hier auch die 38-Monats-Linie sowie das untere Bollinger Band (akt. bei 2.746/69 Punkten) verlaufen würden. Heute dürfte die angeführte Haltezone nochmals in den Blickpunkt rücken. Doch eine ganze Reihe von Indikatoren signalisiere mittlerweile eine überverkaufte Marktphase. Hervorheben möchten die Analysten den trendfolgenden MACD, der zwar noch weiter dynamisch falle, aber historisch niedrige Niveaus erreicht habe. Auf der Oberseite sollten Investoren dagegen die beiden Tiefs bei 2.856 Punkten auf dem Radarschirm haben. Dieses Level markiere den Auftakt zur wichtigen Widerstandszone, welche sich zusätzlich aus den letzten beiden Tageshochs sowie der Abwärtskurslücke bei 2.864/2.902 Punkten speise. Eine Rückeroberung dieser Hürden würde den Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion liefern. (11.03.2020/ac/a/m)

