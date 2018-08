Ausblick: Nachdem die 2.873 Punkte-Marke klar überwunden worden sei, biete sich die Chance, die Rally nochmals zu verschärfen. Auch die obere Trendbegrenzung der Vorwochen halte zunächst nicht auf. Einen stärkeren Rücksetzer sollte der Index aber möglichst vermeiden, um keine Bullenfalle zu generieren.



Die Long-Szenarien: Nach Ausbildung eines neuen Rekordhochs und dem Überwinden der oberen Trendbegrenzung sei der Weg nach oben relativ frei. Spielraum wäre somit auch kurzfristig bis in den Bereich der 2.925 Punkte-Marke gegeben. Mittelfristig dürfte die 3.000 Punkte-Marke erreichbar werden, bevor dort ein nennenswerter Rücklauf eingeleitet werden könnte.



Die Short-Szenarien: Bereits bei einem Rückfall unter die 2.870 Punkte-Marke würde sich das Chartbild leicht eintrüben, was zunächst einen Test des steileren Aufwärtstrends bei derzeit 2.830 Punkten nach sich ziehen könnte. Darunter drohe auch bereits ein Rücklauf zur Kreuzunterstützung bei 2.802 Punkten, welche eine Gelegenheit bieten würde, eine Konsolidierung zu beenden. Sollte der Index auch unter dieses Niveau fallen, könnte eine mittelfristige Abwärtswelle bis in den Bereich der 2.742 Punkte-Marke und später zur 2.702 Punkte-Marke führen. (28.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index konnte sich in den vergangenen Monaten stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Eine im Januar 2018 verschärfte Rally sei ausgehend von der 2.873 Punkte-Marke zunächst sehr scharf korrigiert worden, bei 2.533 Punkten hätten sich die Notierungen aber Anfang Februar fangen können. Davon ausgehend sei der Index zunächst moderat angestiegen, um mit dem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend im Mai ein Folgekaufsignal zu aktivieren. Es sei eine Bestätigung dieses Signals gelungen, was die Notierungen bis Juni wieder an die Hürde bei 2.802 Punkten geführt habe. Der Index sei an dieser Barriere abgerutscht, habe aber ab Anfang Juli 2018 einen stetigen Aufwärtstrend etablieren können. Dieser habe den Wert in den vergangenen Wochen wieder dichter an das Rekordhoch bei 2.873 Punkten herangeführt. Nach einem schnellen Rücklauf bis zur Unterstützung bei 2.802 Punkten sei zuletzt ein dynamischer Aufwärtsimpuls gelungen, welcher auch auf ein neues Rekordhoch geführt habe.