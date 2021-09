Zürich (www.aktiencheck.de) - S&P 500: Neues Allzeithoch - ChartanalyseDabei verlaufe der Index seit über zehn Jahren in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart. Im Tageschart sei dabei zu erkennen, dass der S&P 500 bei Abwärtskorrekturen bis zum 50er-EMA runtergelaufen sei und im Bereich um den 50er-EMA wieder nach oben abgrprallt sei und dem übergeordneten Aufwärtstrend weiter gefolgt sei. Aktuell sei der S&P 500 dabei wieder an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals angekommen und habe diesen leicht überschritten. Ein nachhaltiger Ausbruch aus diesem Trendkanal sei dem S&P 500 in den vergangenen Jahren nicht gelungen. Immer wieder sei der S&P 500 an der oberen Trendkanalbegrenzung doch wieder nach unten abgeprallt.Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, allerdings bewege sich der Index weiterhin in sehr dünner Luft. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem wichtigen 10er-EMA halten und damit weiter Stärke zeigen. Solange der S&P 500 den 10er-EMA verteidigen könne, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die nächste kurzfristige Anlaufmarke wäre nach dem Allzeithoch bei 4.537 Punkten die Marke von 4.550 Punkten. Langfristig könnte der S&P 500 die obere Begrenzung des Trendkanals im Tageschart bei aktuell 4.670 Punkten anlaufen. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei aktuell überkauft und bewege sich in dünner Luft leicht über der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart. Hier drehe der Wert wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er-EMA im Tageschart. Komme es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre der 50er-EMA die übliche Auffangmarke für den S&P 500. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 deutlich eintrüben und es könnte ein Rücklauf bis zunächst 4.300 Punkte erfolgen. (31.08.2021/ac/a/m)