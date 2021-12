Ausblick: Der S&P 500 befinde sich in einem Aufwärtstrend, der mit dem Durchbruch über den Widerstand bei 4.730 Punkten bestätigt worden sei.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und Kurs auf die Marke von 4.800 Punkten nehmen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem Anstieg bis 4.820 Punkte zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart zu rechnen. Darüber wäre der Bereich um 4.850 Punkten die nächste Anlaufmarke.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 rutsche erneut unter den Widerstandsbereich bei 4.730 Punkten nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA im Tageschart. Komme es hier zu einem nachhaltigen Durchbruch nach unten, wäre mit einem Kursrückgang bis unter den 50er EMA und zum Verlaufstief bei 4.531 Punkten zu rechnen. (28.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief bei 4.531 Punkten in einem steilen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach der bullishen Tageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper vom 20. Dezember habe der S&P 500 direkt den 50er und 10er EMA überwinden und damit ein Stärkesignal generieren können. In der Folge habe der S&P 500 weiter hochgezogen und am Donnerstag den Widerstand um 4.730 Punkte erreicht. Es habe sich eine kleine schwache Tageskerze gebildet, die zunächst auf einen Abprall nach unten hingedeutet habe. Am Vortag habe der S&P 500 dann aber erneut kräftig ansteigen und nach oben ausbrechen können. Im Tageshoch seien 4.791 Punkte erreicht worden. Es habe sich eine lange bullishe Tageskerze gebildet. Zudem sei der S&P 500 auch aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart nach oben ausgebrochen und habe damit auch langfristig ein bullishes Signal generiert.