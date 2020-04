Ausblick: Der S&P 500 könnte heute an die schwarze Vortageskerze anknüpfen und vor weiteren Kursabgaben stehen. Unter dem 50er EMA sei der Index kurzfristig angeschlagen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 habe bei 2.879 Punkten sein Verlaufshoch der Aufwärtskorrekturerreicht und drehe nun wieder nach unten ab. Unter dem 50er EMA dürfte das Verlaufstief bei 2.765 Punkten angelaufen werden. Darunter dürften die Bären Kurs auf die Unterstützung bei 2.640 Punkten nehmen. Unter 2.640 Punkte dürften die beiden noch offenen Kurslücken bei 2.538 und 2.300 Punkten ins Visier der Bären rücken. Solange die Kurslücke bei 2.300 Punkten noch nicht wieder geschlossen sei, sei ein längerer Kursanstieg im S&P 500 eher unwahrscheinlich.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 50er EMA halten und die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die nächste Zielmarke wäre dann der 200er EMA bei aktuell 2.957 Punkten. Erst über dem 200er EMA würde sich die Lage langfristig wieder aufhellen. Dann dürfte ein weiterer Hochlauf zur runden Marke von 3.000 Punkten erfolgen. Ob dies jedoch vor dem Hintergrund des weltweiten Shutdowns und der Coronavirus-Krise gelinge, bleibe mehr als fraglich. (21.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich aktuell weiterhin in einer Bärenmarktrally, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Vom Verlaufstief bei 2.191 Punkten vom 21. März habe der Index wieder kräftig ansteigen und am 17. April das bisherige Verlaufshoch bei 2.879 Punkten markieren können. Über der Marke von 2.800 Punkten werde die Luft für den Index allerdings sehr dünn. Ob ein nachhaltiger Anstieg über 2.800 Punkte gelinge, bleibe sehr fraglich. Am Vortag sei der S&P 500 mit einer schwarzen Tageskerze bei 2.823 Punkten aus dem Handel gegangen. Außerbörslich notiere der Index am frühen Dienstagmorgen bereits wieder leicht unter der Marke von 2.800 Punkten bei 2.797 Punkten. Und damit auch wieder unter dem 50er EMA, der aktuell bei 2.811 Punkten verlaufe. Notierungen unter dem 50er EMA würden auf kurzfristig weitere Schwäche hindeuten.