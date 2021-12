"Dieses Phänomen ist in der Geschichte nur dreimal vorgekommen", so Ramsey im Gespräch mit Bloomberg. "Und zwar jedes Mal im Dezember 1999."



Dabei handele es sich laut Ramsey nicht um ein Ein-Wochen-Phänomen. "Die neuen Tiefstände an der NYSE überwiegen jetzt auch die neuen Höchststände im gleitenden Sechs-Wochen-Durchschnitt. Das letzte Mal, als der S&P 500 ein 1-Jahres-Hoch erreichte, war im Juli 2015. Im Anschluss gab es eine Korrektur, bei der der Index rund 14 Prozent verlor."



Komme es auch dieses Mal so? "Nicht unbedingt", so Ramsey. "1999/2000 kam der geglättete sechswöchige gleitende Durchschnitt mehrmals vor, bis er sich am 24. März 2000 als der letzte Sargnagel erwies." Auch dieses Mal könne es Monate dauern.



Sollte Ramsey Recht behalten und es zum Dip kommen, dann wäre das nach der seit 2020 andauernden Hausse normal und gesund und eine prima Nachkaufchance. Denn unter anderem vor dem Hintergrund anziehender Inflation seien Aktien die erste Wahl, da sie ein guter Vermögensschutz seien. (28.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Inmitten der ausgelassenen Stimmung an der Wall Street hat Doug Ramsey, Chief Investment Officer bei der Leuthold Group, eine ernüchternde Entdeckung gemacht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Als der S&P 500 in der vergangenen Woche auf ein neues 52-Wochen-Hoch geklettert sei, hätten 334 Aktien ein 52-Wochen-Tief markiert. Genauso sei es vor dem Crash 2000 gewesen.