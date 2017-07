Heute Morgen notiere der S&P 500 bei 2.458/2.460. Er notiere über dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 2.460 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten dann die 2.462, das TH von Freitag und dann die 2.466 bzw. die 2.468 Punkte erreichen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der S&P 500 sich über die 2.468 Punkte zu schieben, so hätte er die Chance die 2.472, die 2.475 und dann die 2.479 Punkte zu erreichen.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über 2.460 Punkte Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 2.456 bzw. bis 2.452 Punkte gehen könnten. Komme es hier zu keiner Stabilisierung, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären dann die 2.448, das TT von Freitag und dann die 2.441 Punkte. Unter der 2.441 Punkte-Marke wäre die 2.438, die 2.346 und die 2.432 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.462/66 als auch bei 2.471 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.479 als auch bei 2.484 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.448/44 als auch bei 2.438 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.432 als auch bei 2.428/24 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



2.468 (2.472) bis 2.448 (2.441) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (17.07.2017/ac/a/m)







Der S&P 500 notierte am Freitagmorgen im Bereich der 2.449/2.447, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe etwas zurückgesetzt, habe sich bis zum Nachmittag aber über der 2.444 Punkte-Marke halten können. Am frühen Nachmittag sei es dann zu einer Aufwärtsbewegung gekommen, die den Index dann bis zum Abend bis in den Bereich der 2.463 Punkte gebracht habe. Hier habe der S&P 500 ein neues ATH formatieren und sich im Nachgang auch festsetzen können.Die Experten hätten in ihrem Setup damit gerechnet, dass der S&P 500 mit dem Überschreiten der 2.461/62 Punkte weiter bis an die 2.464/65 Punkte laufen könnte. Die 2.464 Punkte seien knapp verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.445 Punkte nicht an das nächste Anlaufziel bei 2.441 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht gepasst.Chartcheck:TH: 2.463,64 (Vortag: 2.449,22)/ TT: 2.444,31 (Vortag: 2.441,43)/ Range: 19,33 Pkte (Vortag: 7,77 Pkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: