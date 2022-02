Ausblick: Aktuell befinde sich der S&P 500 lediglich in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend. Erst über dem 50er EMA würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 drehe noch unter dem 50er EMA wieder nach unten ab und setze die Abwärtsbewegung weiter fort. Komme es dann auch zu einem Durchbruch unter den 10er EMA, würde direkt ein weiteres Schwächesignal entstehen. Es wäre dann mit einem Rücklauf bis zum Verlaufstief bei 4.222 Punkten zu rechnen, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 4.000 Punkte.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und den 50er EMA anlaufen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, würde sich die Lage langsam aufhellen und ein weiterer Kursanstieg bis zur steigenden ehemaligen Unterstützungslinie bei 4.650 Punkten wahrscheinlich werden, die nun zum Widerstand gedreht sei. Darüber wäre dann ein weiterer Anstieg zum Widerstand bei 4.800 Punkten möglich. (01.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist in den Vorwochen seit dem Verlaufshoch bei 4.818 Punkten deutlich unter Druck geraten und im Verlaufstief bis auf 4.222 Punkte gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge habe sich der Index stabilisieren können und um den 200er EMA seitwärts gependelt. Am Vortag sei dem S&P 500 dann ein dynamischer Ausbruch über den 10er EMA im Tageschart gelungen, womit ein bullishes kurzfristiges Signal generiert worden sei. Der Index sei mit einer langen bullishen Tageskerze aus dem Handel gegangen - direkt am Tageshoch, was auf die Stärke hindeute. Zudem sei der S&P 500 im Wochenchart am 50er EMA nach oben abgeprallt, der bereits in der Vergangenheit immer wieder als solide Unterstützung gedient habe. Trotzdem bleibe die Abwärtsdynamik nach dem vorherigen starken Kursrückgang hoch.