Ausblick: Der Aufwärtstrend im S&P 500 sei klar intakt und nach der Überwindung der Marke von 3.800 Punkten könnten die Bullen und das nächste große Ziel - die runde Marke von 4.000 Punkten - ansteuern.



Die Long-Szenarien: Die Bullen hätten am Freitag bei 3.826 Punkten ein neues Allzeithoch markieren können. Solange der 10er EMA verteidigt werden könne, sei mit einem erneuten Hochlauf bis zum vorherigen Verlaufshoch bei 3.826 Punkten zu rechnen, welches dem Aufwärtstrend folgend auch überschritten werden sollte. Die nächsten Zielmarken würden dann kurzfristig auf 3.850 und 3.900 Punkte lauten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei bereits sehr weit hochgelaufen, ohne nennenswerte Korrektur. Sollten die Bären den Index weit unter den 10er EMA im Tageschart drücken können, würde sich die Möglichkeit einer tieferen Korrekturbewegung ergeben. Aber erst mit einem Durchbruch unter den 50er EMA bei aktuell 3.643 Punkten würde sich die Abwärtsdynamik deutlich erhöhen können und ein langfristiger Rücklauf bis zum 200er EMA bei aktuell 3.370 Punkten möglich werden. (12.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief Ende Oktober bei 3.233 Punkten in einem steilen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe Anfang November zunächst der 10er EMA zurückerobert werden können, womit sich die Lage für den S&P 500 kurzfristig wieder aufgehellt habe. Am folgenden Handelstag hätten die Bullen auch den 50er EMA überwinden und damit ein mittelfristiges bullishes Signal generieren können. Zu beachten sei dabei, dass der 10er EMA über den 50er EMA angestiegen sei und somit auch von Indikatorenseite ein bullishes Signal generiert worden sei. In der Folge sei der S&P 500 weitgehend über dem 10er EMA verlaufen, wobei Abwärtskorrekturen bereits wieder leicht unter dem 10er EMA ausgelaufen seien. Dies zeige die Stärke im S&P 500 im aktuellen Aufwärtstrend.