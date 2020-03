Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Paris (www.aktiencheck.de) - Rauf, runter, rauf - aufgrund der Unsicherheiten rund um die Ausbreitung des Coronavirus und die damit einhergehenden Folgen für die Wirtschaft fahren die Kurse an den Aktienmärkten nun schon seit geraumer Zeit Achterbahn; das gilt selbstverständlich auch für den US-Index S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Anhaltender Zickzack-Kurs wahrscheinlich



Wie sich die Lage am US-Aktienmarkt in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln werde, sei aktuell völlig offen. Entscheidend werde wohl sein, wie sehr sich das Virus in den Vereinigten Staaten künftig ausbreiten werde. Und diesbezüglich würden derzeit eher die Hiobsbotschaften überwiegen. Nicht wenige Experten würden vermuten, das die USA zum Epizentrum der Coronakrise würden; vor allem in der Millionen-Metropole New York mache der rasante Anstieg der Corona-Infizierten derzeit wenig Mut. Um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern und die Situation an den Finanzmärkten zu beruhigen, habe die US-Notenbank FED bereits einige geldpolitische Lockerungsmaßnahmen auf den Weg gebracht und darüber hinaus angekündigt, alle verfügbaren Instrumente einzusetzen, um der Krise entgegenzutreten. Zudem hätten sich die Republikaner und Demokraten in der Wochenmitte darauf verständigt, summa summarum zwei Billionen Dollar in die Wirtschaft zu pumpen. Der S&P 500 habe sich nach Bekanntgabe des Konjunkturpakets zwar äußerst robust präsentiert, doch es habe nicht allzu lange gedauert und die Bären hätten das Zepter wieder übernommen. Und: Angesichts der derzeit völlig ungewissen weiteren Entwicklung rund um das Coronavirus könnte ein Ende des aktuellen Zickzack-Kurses noch ein wenig auf sich warten lassen. (27.03.2020/ac/a/m)

