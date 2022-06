12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien.



Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) auf "verkaufen" herab.Die Hauptversammlung habe die Stimmrechtsbeschränkung von 15% mit einer überwältigenden Mehrheit von 98% aufgehoben. Die einzige Hürde für eine Satzungsänderung und das obligatorische Übernahmeangebot durch CPI Property Group sei nun die kartellrechtliche Genehmigung durch die ungarische Wettbewerbsbehörde. Der angekündigte Angebotspreis betrage EUR 22,85 pro Aktie, wobei die Analysten eine weitere Erhöhung des Angebots als unwahrscheinlich erachten würden.Das erwartete Angebot der CPI Property Group stütze derzeit den Aktienkurs, der seit Jahresbeginn um 7% gestiegen sei, wobei das Unternehmen mit einem Aufschlag von ca. 15% über der Vergleichsgruppe gehandelt werde.Durch die Veräußerung der Finanzbeteiligungen an CA Immo und der IMMOFINANZ sei ein signifikanter Liquiditätspuffer geschaffen worden, der sich derzeit auf EUR 778 Mio. belaufe und damit 21% der gesamten Bilanzsumme ausmache. Damit sei das Unternehmen nach Erachten der Analysten gut auf ein volatileres Umfeld vorbereitet. Darüber hinaus ermögliche es dem Konzern, die Investitionen in das eigene Portfolio zu erhöhen, was die Mieteinnahmen und die Rentabilität in den kommenden Jahren unterstützen sollte. Die Liquiditätslage könnte durch Anleihen im Wert von ca. EUR 200 Mio. beeinträchtigt werden, welche durch den Kontrollwechsel eventuell zurückgezahlt werden müssten.Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass die Dividenden aus den beiden verkauften Beteiligungen von ca. EUR 19,5 Mio. durch die jüngsten Akquisitionen, die verbesserte Rentabilität der Hotels und das Wachstum der Mieteinnahmen ausgeglichen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.