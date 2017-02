Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

11,50 EUR -1,37% (16.02.2017)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

11,40 EUR +0,49% (17.02.2017, 12:23)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (17.02.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) weiterhin zu kaufen und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe am Montagabend, den 13. Februar, eine Ad Hoc News veröffentlicht, wonach das 2016er Bewertungsergebnis aufgrund der Yield Compression in wichtigen Märkten sehr hoch ausfallen und sich im Vergleich zum Vorjahr wahrscheinlich mehr als verdoppeln werde. Der Analyst sei bisher davon ausgegangen, dass er nach knapp 85 Mio. Euro Bewertungsergebnis in 2015 einen Anstieg auf über 140 Mio. Euro in 2016 sehen werde, wobei ihm nach den Neunmonatszahlen klar gewesen sei, dass sich diese Einschätzung als zu konservativ herausstellen könnte.Der Analyst habe nunmehr seine Einschätzung zum Bewertungsergebnis auf 178 Mio. Euro nach oben geschraubt. Der EPRA-NAV, der nach den ersten neun Monaten des Jahres 2016 bei 13,05 Euro gelegen habe, sollte auf deutlich über 14 Euro ansteigen. Eine Range zwischen 14,20 und 14,60 Euro erscheine dem Analysten nicht ganz unrealistisch. Was den 2016er Nettogewinn nach Minderheiten betreffe, so erhöhe er seine Schätzung von 144 Mio. Euro auf knapp 179 Mio. Euro.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, behält seine Kaufempfehlung mit dem Rating "buy" und erhöht sein Kursziel im Vorfeld der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 5. April von 12,00 Euro auf 13,00 Euro. (Analyse vom 17.02.2017)Börsenplätze S IMMO-Aktie: