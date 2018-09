Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (27.09.2018/ac/a/nw)



Lang warten Anleger bei SÜSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) auf den nachhaltigen Turnaround, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Aber immerhin habe sich die Aktie des Herstellers von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie in den vergangenen Jahren deutlich von den Tiefs lösen können. Jüngst habe das Unternehmen im Rahmen eines Kapitalmarkttags seine Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2025 vorgestellt. Dabei sei herausgekommen, dass der Konzern den Ausbau von Marktanteilen, eine noch engere Bindung an die Kunden sowie die Erschließung neuer Märkte mit bestehenden und auch neuen Produkten und Prozesslösungen im Fokus habe. Die Fähigkeit, nicht nur Maschinen zu bauen, sondern ganzheitliche Konzepte und Prozesslösungen für große Produktionskunden zu entwickeln, werde zu einem immer wichtigeren Unterscheidungsmerkmal im internationalen Wettbewerb.In einem hochinnovativen Markt, wie der Halbleiterbranche, würden sich ständig neue Möglichkeiten eröffnen. CEO Franz Richter sehe die Aufgabe von SÜSS MicroTec darin, diese zu erkennen und zu nutzen: "Nicht zuletzt im auch Hinblick auf das Marktumfeld sehen wir gute Chancen, unseren Umsatz bis zum Jahr 2025 zu verdoppeln." Gelinge es dem Vorstand, die Anleger von seinen ehrgeizigen Zielen zu überzeugen - und liefere er am Ende auch -, sollte die Aktie ihre nächste Aufwärtswelle starten. (Ausgabe 38/2018)