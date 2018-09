Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (12.09.2018/ac/a/nw)



Das Papier des bayerischen Herstellers von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie habe sich zuletzt im Bereich von 13,50 Euro stabilisiert. Nun sollte aber der nächste Anlauf in Richtung der 200-Tage-Linie kommen. Vom anstehenden Kapitalmarkttag der SÜSS MicroTec AG würden die Experten eine neue Mittelfristprognose erwarten, die für ein starkes Kaufinteresse bei der Aktie sorgen könnte, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.09.2018)