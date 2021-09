Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (23.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SUSE: Der Knoten ist geplatzt - AktienanalyseDer seit wenigen Monaten börsennotierte Linux-Anbieter SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) hat seine Erlöse im dritten Geschäftsquartal um rund 21 Prozent auf 151 Mio. Dollar gesteigert - und damit die Wachstumsdelle aus dem zweiten Quartal mehr als wettgemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern werde daher optimistischer. Der bereinigte Umsatz dürfte die obere Hälfte der bisher genannten Spanne von 550 bis 570 Mio. Dollar erreichen, habe der Open-Source-Spezialist mitgeteilt. Damit hätten nur die wenigsten gerechnet.Gute Nachrichten auch in Sachen Profitabilität: Der bereinigte operative Gewinn habe um zehn Prozent auf 55,2 Mio. Dollar zugelegt, nach einem Rückgang von drei Prozent auf rund 48 Mio. Dollar im zweiten Quartal. Die entsprechende Marge habe bei 37 Prozent gelegen. Das Management sehe das Unternehmen daher auch bei der Gewinnentwicklung im Tagesgeschäft auf Kurs. Sonderposten herausgerechnet, sollten im gesamten Geschäftsjahr weiterhin etwa 35 Prozent des Umsatzes als bereinigtes EBITDA hängen bleiben. Entsprechend positiv sei die Reaktion an der Börse ausgefallen. SUSE-Aktien hätten deutlich zulegen können, auf Monatssicht würden sie mittlerweile fast 30 Prozent im Plus liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SUSE-Aktie: