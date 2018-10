Xetra-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (09.10.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) und senkt das Kursziel von 63 auf 45 EUR.Ausblick: STRATEC habe angesichts des verhaltenen Wachstums in Q3 die Wachstumsprognose für 2018 von bis zu 3% auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen negativen Prozentbereich gesenkt. Auch die Margenguidance für das adj. EBIT werde von 16 bis 17% auf 11 bis 13% reduziert. Grund hierfür seien schwache Abrufe von Kunden, ein "langsames" Ersatzteilgeschäft und verzögerte Neuentwicklungen. STRATEC baue nun auf ein solides Umsatzwachstum im nächsten Jahr. Dennoch werde die mittelfristige Unternehmensguidance "eingestellt". Bislang habe man mit Wachstumsraten im prozentual hohen einstelligen Bereich (LBBWe 2019 +4%) geplant. Dementsprechend sei auch Personal und Produktionskapazität aufgebaut worden. Bislang schätzte Stoll das mittelfristige organische Umsatzwachstum auf 8% und gehe nun von einer Bandbreite von 3 bis 5% aus. Die historische Margenguidance (17%) dürfte zunächst nicht mehr erreicht werden. Er erwarte mittelfristig eine Marge in der Bandbreite von 13 bis 16%.Margenschwäche dürfte sich auch in Q3 fortsetzen: Nachdem bereits in Q2 eine niedrige adjustierte EBIT-Marge berichtet worden sei, erwarte Stoll nun auch ein schwaches H2. Die adjustierte EBIT-Marge habe sich gemäß des Q2-Berichts auf 3,6% (VJ. 11,6%) belaufen. Vor allem der Personalaufbau dürfte sich weiter fortsetzen und daher zumindest die Marge in H2 belasten. Die Umsatzentwicklung in Q3 dürfte gemäß einer ersten Indikation im Bereich von -2% bis 0% liegen. Stoll senke seine EPS-Prognose für das Jahr 2018 von 2,23 EUR auf 1,23 EUR und für 2019 von 2,63 EUR auf 1,73 EUR.Das Kursziel falle deutlich auf 45 EUR (alt: 63 EUR). Stolls Kursziel sei mittels eines DCF-Modells errechnet. Den Wachstumschancen (Produktpipeline) stehe eine bislang vergleichsweise volatile Umsatz- und Ertragsentwicklung entgegen. Auch erscheine die Bewertung mit einem KGV von 28x teuer. Insgesamt sei der Ertrags-Track Record zunächst - trotz guter Produktpipeline - negativ.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STRATEC Biomedical-Aktie: