Tradegate-Aktienkurs STRATEC Biomedical-Aktie:

60,80 EUR 0,00% (04.06.2019, 10:22)



ISIN STRATEC Biomedical-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC Biomedical-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC Biomedical-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC Biomedical AG:



Die STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist ein weltweit führendes OEM-Partnerunternehmen in den Bereichen vollautomatische integrierte Analysensysteme, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik (MDx).



Seit mehr als 30 Jahren gilt STRATEC als ein bewährter Partner für die weltweit führenden Unternehmen der In-vitro-Diagnostik und im Bereich Life Sciences. STRATEC kann dabei aus einem reichen Erfahrungsschatz und umfassenden Technologiepool schöpfen, um seinen Partnern innovative Technologien und Lösungen rund um die Automatisierung und Instrumentierung sowie Softwareentwicklung und Probenvorbereitung zu bieten. (04.06.2019/ac/a/nw)



STRATEC Biomedical-Aktienanalyse von Analysten Michael Ruzic-Gauthier und Scott Bardo von der Privatbank Berenberg:

Michael Ruzic-Gauthier und Scott Bardo, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Laborausrüsters STRATEC Biomedical AG (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) und erhöhen das Kursziel von 55 auf 71 Euro.

Die Geschäftsperspektiven für STRATEC Biomedical hätten sich verbessert, da wichtige Kunden neue Produktzyklen gestartet hätten, was das Wachstum antreiben sollte, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das Wachstum werde auch durch neue Instrumenten-Produkte angetrieben.

Michael Ruzic-Gauthier und Scott Bardo, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die STRATEC Biomedical-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 71 Euro angehoben. (Analyse vom 04.06.2019)