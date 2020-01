Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Verschachtelte Kursmuster wissen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt ganz besonders zu schätzen.



Deshalb werde dieses machtvolle Chartwerkzeug regelmäßigen Lesern des "HSBC Daily Tradings" immer wieder begegnen. Doch was verberge sich hinter diesem Fachbegriff? Bildlich gesprochen handle es sich um eine charttechnische Konstellation, in welcher ein Rad in das andere greife. Eine bereits abgeschlossene Kursformation eröffne ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial, das ausreiche, um die nächste positive Weichenstellung auszulösen. Oftmals handle es sich um eine kleine Bodenbildung, deren Kursziel den Abschluss einer größeren unteren Umkehr oder den Bruch eines übergeordneten Baissetrends erwarten lasse. Gelinge auch der zweite charttechnische Befreiungsschlag, würden weitere Investoren auf den Basiswert aufmerksam, die dann für Anschlusskäufe sorgen würden. Verschachtelte Kursmuster würden deshalb die Entstehung neuer Trends begünstigen und regelmäßig ein überdurchschnittliches Kurspotenzial besitzen. Im Zusammenspiel mit einer engen Absicherung würden beide Faktoren oftmals für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis sorgen. Die LPKF-Aktie sowie der STOXX® Europe 600 seien die prominenteste Beispiele aus 2019. Beim STOXX® Europe 600 Utilities liege derzeit ebenfalls ein verschachteltes Kursmuster vor. (10.01.2020/ac/a/m)





