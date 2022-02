Paris (www.aktiencheck.de) - Die Inflation ist hoch - und wird voraussichtlich auch noch eine ganze Weile ein hohes Niveau aufweisen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Rohstoffe würden traditionell als probates Mittel gegen die schleichend vermögensvernichtende Wirkung der Inflation gelten. Sowohl Öl und Gold als auch weitere Rohstoffe würden sich in Inflationsperioden vergleichsweise gut schlagen. Dies zeige auch ein Blick auf den STOXX 600 Basic Resources. Das Rohstoff-Aktien-Barometer habe sich seit Jahresbeginn deutlich besser entwickelt als sein großer Bruder, der STOXX Europe 600. Blicke man auf die deutlich zunehmende Teuerung, verwundere dies kaum. Während die US-Inflationsrate im Januar mit 7,5 Prozent auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen sei, habe hierzulande das Wirtschaftsforschungsinstitut ifo erst kürzlich seine Inflationsprognose für dieses Jahr von 3,3 auf vier Prozent heraufgesetzt. Das wäre der stärkste Anstieg seit 1993, als die Preise im Schnitt um 4,5 Prozent gestiegen seien.



Der Sektor profitiere zudem von der wirtschaftlichen Erholung, die sich auch künftig fortsetzen könnte: Die EU-Kommission etwa rechne laut ihrer in der vergangenen Woche vorgestellten Winterprognose für die Eurozone mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von vier Prozent im laufenden Jahr. Der STOXX 600 Basic Resources könnte angesichts dieser Gemengelage auch weiterhin seinen großen Bruder hinter sich lassen. Am höchsten gewichtet unter den 17 Indexmitgliedern seien neben den Bergbaumultis Rio Tinto (ISIN GB0007188757/ WKN 852147) und Anglo American (ISIN GB00B1XZS820/ WKN A0MUKL) der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore (ISIN JE00B4T3BW64/ WKN A1JAGV) sowie der Stahlgigant ArcelorMittal (ISIN LU1598757687/ WKN A2DRTZ). (18.02.2022/ac/a/m)



