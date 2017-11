Tradegate-Aktienkurs STMicroelectronics-Aktie:

20,32 EUR +0,08% (20.11.2017, 15:05)



ISIN STMicroelectronics-Aktie:

NL0000226223



WKN STMicroelectronics-Aktie:

893438



Ticker-Symbol STMicroelectronics-Aktie:

SGM



Kurzprofil STMicroelectronics N.V.:



STMicroelectronics N.V. (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM) ist Europas größter Halbleiterhersteller. Das Unternehmen ist als Aktiengesellschaft in Amsterdam eingetragen, der Hauptsitz befindet sich allerdings in Genf. Das Produktportfolio von STMicroelectronics bietet ein sehr breites Spektrum von Chips für die Automobilindustrie über Flashspeicher zu komplexen SoC für die Telekommunikations- und Unterhaltungselektronikindustrie an. Die größten Kunden des Unternehmens sind Nokia, Hewlett-Packard und Bosch. (20.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - STMicroelectronics-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sebastien Sztabowicz von Kepler Cheuvreux:Sebastien Sztabowicz, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Halbleiterhersteller STMicroelectronics N.V. (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438, Ticker-Symbol: SGM).Die Dynamik bei dem Unternehmen könne von 2018 an etwas nachlassen, so der Analyst. Ein schwächerer USD und die Konjunktur im globalen Halbleitersektor könnten dann zum Thema werden.Sebastien Sztabowicz, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat die STMicroelectronics-Aktie von "hold" auf "reduce" herabgestuft. (Analyse vom 20.11.2017)