Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

69,00 EUR -1,15% (11.03.2021, 15:14)



XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

69,00 EUR -0,86% (11.03.2021, 14:58)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol Deutschland STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (11.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, stuft in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol Deutschland: ST5) von "verkaufen" auf "halten" herauf.Am Dienstagabend habe STEICO neben der Veröffentlichung des finalen Bebauungsplans des Grundstücks am Standort Gromadka (deutsch-polnische Grenze nahe Frankfurt/Oder) über weitere derzeit laufende Kapazitätserweiterungen informiert. Damit reagiere das Unternehmen im Hinblick auf die ungebrochen starke Nachfrage, die nach Erachten der Analystin angesichts des vorteilhaften Marktumfelds noch weiter andauern dürfte, proaktiv auf potenzielle Produktionsengpässe und längere Lieferzeiten.STEICO plane am Standort Gromadka ab Mitte 2021 den Bau eines neuen Werkes mit drei Produktionsanlagen. Mit einer jährlichen Produktionsleistung von in Summe mehr als 1 Mio. cbm würden davon zwei Anlagen zur Herstellung von flexiblen Holzfaser-Dämmmatten errichtet. Hinzu komme eine Anlage zur Produktion von stabilen, druckfesten Holzfaser-Dämmplatten mit einer Gesamtleistung von rund 500.000 cbm. Die Produktionsaufnahme sei für Ende 2022 angesetzt. Das Investitionsvolumen belaufe sich nach Unternehmensangaben auf rund 75 Mio. Euro, was leicht über der im November verkündeten Bandbreite von 60 bis 70 Mio. Euro liege. Somit habe Meese ihre Schätzungen nur marginal hinsichtlich der CAPEX-Planung angepasst, die Erlösschätzung lasse sie jedoch unangetastet.Insgesamt führe STEICO nun an allen Produktionsstandorten Erweiterungsinvestitionen für das Segment der Dämmstoffe durch, die Meese mit einem Gesamtvolumen von rund 60 Mio. Euro p.a. bis 2023 ansetze (vs. Ø45 Mio. Euro p.a. seit 2017). Die derzeit laufenden Kapazitätserweiterungen halte sie vor dem Hintergrund der Gesamtmarktentwicklung in Deutschland (CAGR Dämmstoffmarkt 2021-2027e: +6,5% vs. +2,2% in 2020; Quelle: Branchenradar) und der sukzessiven Marktdurchdringung von ökologischen Dämmstoffen (2020: +3,1% yoy, Anteil am Gesamtmarkt knapp 6,6%) sowie der antizipierten Nachfrageentwicklung für sinnvoll. Insgesamt dürfte es dem Unternehmen somit möglich sein, die Umsatzschwelle von 400 Mio. Euro in 2023 zu überschreiten (MONe: 435,0Mio. Euro). Auch sollte der Anteil der Dämmstoffe am Gesamtumsatz weiter zunehmen (9M/2020: knapp 66%) und nach einem erfolgreichen Ramp-Up der Produktionslinien zu einem nachhaltig hohen Margenniveau beitragen (MONe EBIT-Marge Dämmstoffe >10%).Die bereits hohe Kapazitätsauslastung und die aktuellen Lieferzeiten (zwischen 4-8 Wochen) würden nach Erachten der Analystin eine hohe Visibilität auf Q1 ermöglichen, sodass sie trotz bauunfreundlicher Witterung zum Jahresstart (regional extreme Kälte bis in den März) einen guten Auftakt erwarte (MONe: Umsatzniveau Q1/21: 83,6 Mio. Euro; +12,4% yoy). Zudem dürfte STEICO dank der Erweiterungsinvestitionen, angekündigter Preiserhöhungen in Q2 und des intakten Marktumfelds (u.a. European Green Deal, Subventionen für energieeffizientes Bauen) das straffe Wachstumstempo auch in den kommenden Quartalen aufrechterhalten.Die positiven Wachstumsprognosen sieht Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, auf dem aktuellen Kursniveau ausreichend eingepreist, sodass sie an ihrem Kursziel von 63,00 Euro festhält, das Rating aber von "verkaufen" auf "halten" hochsetzt. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: