Nicht investierte Anleger sollten eine erste Position kaufen, so die Experten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen STEICO-Aktienanalyse. Kursrücksetzer seien als ideale Kaufkurse zu sehen. (Analyse vom 03.03.2017)



Haar (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) unter die Lupe.STEICO - die grüne Aktie, heiße es in den Berichten und der Präsentation des Unternehmens. Diesen Zusatz setze das Unternehmen ideal an der Börse um. Das Vorzeichen der Aktie sei meistens "grün". Binnen eines Jahres habe sich das Papier verdoppelt. Nach der Finanzkrise 2009 sogar vervielfacht. Den Börsenerfolg würden die Bayern mit einem dynamischen Wachstumskurs untermauern. 2016 hätten die Umsätze um mehr als 10% auf knapp 210 Mio. Euro expandiert.Das EBITDA sei deutlich schneller gestiegen. Um 34,4% auf 33,2 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge von fast 16% könne sich sehen lassen. Beim EBIT habe die Steigerung bei rund 50% auf über 18 Mio. Euro gelegen. Netto dürften nach Berechnungen der Experten gut 13 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder rund 1 Euro je Aktie. Das gute Ergebnis könnte auch zu einer weiteren Erhöhung der Dividende führen. Bereits für das Jahr 2015 sei die Ausschüttung aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs von zuvor 12 Cent auf 15 Cent je Aktie angehoben worden. Die Ertragskennzahlen wären sogar noch besser ausgefallen, wenn sich das Britische Pfund im Rahmen des Brexit nicht negativ entwickelt hätte. Über 15% der Einnahmen würden in UK fakturiert. Das Geschäft in UK selbst laufe stark.Den Rekordkurs des Vorjahres wolle STEICO 2017 bei Umsatz und Gewinn fortsetzen. Das habe CFO David Meyer den Experten bei ihrem Treffen in Frankfurt anlässlich der Oddo Seydler Konferenz gesagt. "Unser Geschäft entwickelt sich sehr positiv. Wir sind optimistisch, in 2017 wieder deutlich zu wachsen." Der Umsatz dürfte erneut um ca. 10% steigen. Auch bei den Gewinnen sei Luft für weiteres Wachstum, wenngleich sich die Dynamik in 2017 abschwächen dürfte. Das Wachstum sei quasi programmiert. Im Jahr 2014 habe sich das Management dazu entschieden, eine Produktionsanlage für Furnierschichtholz zu bauen. Furnierschichtholz sei ein hochbelastbarer Holzwerkstoff und werde überwiegend im modernen Holzbau eingesetzt, wo es beispielsweise für Dachbalken oder Deckenscheiben verwendet werde.Furnierschichtholz ergänze ideal die anderen Komponenten des STEICO-Bausystems - Stegträger und Holzfaser-Dämmstoffe. Die Anlage habe ein Volumen von 80.000 Kubikmeter und habe Kosten von 60 Mio. Euro verursacht. Das Investment zahle sich bereits aus. Durch die Eigenfertigung habe 2016 der Zukauf von Furnierschichtholz deutlich reduziert und die Wertschöpfungstiefe erhöht werden können, was sich bei den Margen positiv ausgewirkt habe. Während der Inbetriebnahmephase der Produktionsanlage sei diese noch nicht vollständig ausgelastet gewesen. Alleine aus diesem Effekt errechne sich für 2017 ein zusätzlicher Umsatz von etwa 8 Mio. Euro, so Meyer. Das Schöne: Die Kapazitäten seien quasi "ausverkauft".Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Furnierschichtholz wolle STEICO die Kapazität auf 160.000 Kubikmeter verdoppeln. "Wir könnten die Kapazitäten vermutlich noch stärker ausweiten. Die Nachfrage ist groß." Die Erweiterung dürfte einem zusätzlichen Umsatzvolumen von mindestens 32 Mio. Euro entsprechen, das STEICO im nächsten Jahr bereits zur Hälfte vereinnahmen könne, da die Anlage Mitte 2018 startklar sein solle.Innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre könnte STEICO den Umsatz auf über 275 Mio. Euro steigern. Die EBITDA-Marge dürfte sich nochmals verbessern. Das Niveau würden die Experten konservativ zwischen 16 und 17% sehen, was im besagten Zeitraum zu einem EBITDA von 45 bis 50 Mio. Euro führen dürfte.Trotz der starken Kursentwicklung sei die Aktie noch nicht einmal teuer. Das Unternehmen werde aktuell mit rund 200 Mio. Euro kapitalisiert. Das KGV für dieses Jahr würden die Experten auf 13 schätzen. Größter Aktionär der im Jahre 1986 gegründeten STEICO sei Firmenchef Udo Schramek. Er halte einen Anteil von mehr als 67%. Eine Reduktion des Anteils sei zumindest nach Kenntnis von Meyer aktuell nicht geplant.Der Systemanbieter für den ökologischen Hausbau auf Basis entsprechender Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen dürfte den bisherigen Erfolgskurs an der Börse fortsetzen. Die Maxime der "grünen Aktie" dürfte längst nicht zu Ende sein. Seit dem Jahr 2007 steige der Umsatz in jedem Jahr. Bis auf zwei Ausreißer treffe dies auch auf das operative Ergebnis zu.