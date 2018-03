Xetra-Aktienkurs STADA-Aktie:

Kurzprofil STADA Arzneimittel AG:



Die STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF) ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz im hessischen Bad Vilbel. STADA setzt konsequent auf eine Mehrsäulenstrategie aus Generika und Markenprodukten (OTC) bei zunehmend internationaler Marktausrichtung. Weltweit ist STADA mit rund 50 Vertriebsgesellschaften in rund 30 Ländern vertreten. Markenprodukte wie Grippostad und Ladival zählen in Deutschland zu den meistverkauften ihrer Produktkategorie.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte STADA einen bereinigten Konzernumsatz von 2.255,3 Mio. Euro, ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 433,9 Mio. Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von 195,6 Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte STADA weltweit 10.176 Mitarbeiter. (23.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - STADA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Pharmaunternehmens STADA Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803, WKN: 725180, Ticker-Symbol: SAZ, NASDAQ OTC-Symbol: STDAF).Mit den Zahlen für 2017 habe das hessische Unternehmen im Rahmen der vom Vorstand in Aussicht gestellten Bandbreiten gelegen, wenn auch bei den bereinigten Ergebnisgrößen lediglich am unteren Rand, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Guidance lasse für 2018 eine weitere Steigerung des Umsatzes und der bereinigten Ergebnisse erwarten. Da mittlerweile der mit den Großaktionären Bain und Cinven abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wirksam geworden sei, habe allerdings die Geschäftsentwicklung nur noch untergeordnete Bedeutung für die Kursentwicklung der STADA-Aktie. Vorbehaltlich einer möglichen Überprüfung im Rahmen eines gerichtlichen Spruchverfahrens hätten die Aktionäre nun die Möglichkeit, ihre Aktien gegen eine Abfindung von 74,40 Euro je Aktie der beherrschenden Gesellschaft anzudienen oder sie zu behalten und die jährliche Ausgleichszahlung zu vereinnahmen.Da Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB eine Spekulation auf eine nennenswerte Anhebung der Zahlungen im Falle eines Spruchverfahrens für sehr riskant hält, bekräftigt er in einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung an diejenigen Aktionäre, denen die Rendite auf Basis der Ausgleichszahlung zu gering ist, ihre STADA-Aktien zu aktuellen Kursen über zu Börse zu verkaufen. Das Kursziel bleibt bei 74,40 Euro. (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze STADA-Aktie: