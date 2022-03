Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:

65,60 EUR -1,50% (04.03.2022, 11:32)



NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

73,60 USD +11,75% (03.03.2022, 22:00)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (04.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die aktuell schwierige Börsenphase sorge in vielen Depots für tiefrote Vorzeichen. Zahlreiche Gewinner-Branchen der vergangenen Monate würden derzeit stark unter Druck geraten. Mit der Aktie der Sociedad Quimica y Minera, kurz SQM, sei es hingegen zuletzt wieder steil bergauf gegangen - was vor allem an der gestrigen Meldung gelegen habe.Denn am Donnerstag habe der Lithium- und Düngemittelproduzent Zahlen vorgelegt - und die seien weitaus besser ausgefallen als erwartet. So habe der Umsatz im vierten Quartal mit 1,1 Milliarden Dollar knapp 100 Millionen Dollar über den Schätzungen der Analysten gelegen. Beim Gewinn je Aktie habe der chilenische Konzern die Prognosen sogar noch deutlicher übertroffen: Erwartet worden seien 0,92 Dollar, erzielt worden seien 1,13 Dollar pro Anteilschein.Im Zuge der überraschend starken Ergebnisse habe der Kurs erneut kräftig zugelegt. "Der Aktionär" bleibe für das Mitglied des Langfristigen Musterdepots weiterhin bullish gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SQM-Aktie: