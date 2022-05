NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (19.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) unter die Lupe.Der Düngemittel- und Lithiumriese SQM bereite seinen Anteilseignern erneut Grund zur Freude. So habe SQM den Umsatz im ersten Quartal auf 2,02 Mrd. USD knapp vervierfacht. Der Gewinn sei sogar auf 796 Mio. USD fast verzwölffacht worden. Der chilenische Konzern profitiere natürlich derzeit enorm von gestiegenen Preisen für Düngemittel und v.a. Lithium. Um die stetig steigende Nachfrage bedienen zu können, investiere SQM in diesem Jahr 900 Mio. USD, um die Produktionskapazität für Lithiumcarbonat sowie Hydroxid zu erhöhen.Es laufe derzeit hervorragend für SQM, was sich auch unschwer am Chart ablesen lasse. Die Perspektiven für das in gleich zwei stark laufenden Märkten stark positionierte Unternehmen würden gut bleiben. Investierte Anleger sollten die SQM-Aktie die Gewinne laufen lassen und ziehe den Stopp auf 60 Euro erneut nach. Noch nicht investierte Anleger sollten vor einem möglichen Einstieg nun zunächst eine Konsolidierungsphase abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2022)Börsenplätze SQM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:88,00 EUR +1,85% (19.05.2022, 14:46)