Börse Stuttgart-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:

0,89 EUR +2,77% (15.07.2020, 14:30)



ISIN SPORTTOTAL-Aktie:

DE000A1EMG56



WKN SPORTTOTAL-Aktie:

A1EMG5



Ticker-Symbol SPORTTOTAL-Aktie:

WIG1



Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (15.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, lässt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ausgesetzt.SPORTTOTAL habe in den vergangenen Wochen operative Fortschritte in allen Segmenten gezeigt, die jedoch von der Unsicherheit der weiteren Finanzierung überschattet worden seien. Durch die nun angekündigte Kapitalerhöhung könnte sich das Sentiment nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahmen wieder aufhellen. Kleiner Wermutstropfen sei die erneute Verschiebung der Geschäftsberichtsveröffentlichung, die nach den Kenntnissen des Analysten jedoch nur aus personellen Engpässen im Finanzbereich resultiere. Ohnehin erwarte er, dass die endgültigen Zahlen von den bereits kommunizierten vorläufigen Zahlen für FY2019 nicht signifikant abweichen würden.Bis zum Abschluss der Kapitalerhöhung lässt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating für die SPORTTOTAL-Aktie allerdings ausgesetzt. (Analyse vom 15.07.2020)Börsenplätze SPORTTOTAL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SPORTTOTAL-Aktie:0,906 EUR +2,03% (15.07.2020, 08:08)