Kurzprofil SPORTTOTAL AG:



Die SPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG) (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1) ist ein international operierender Mediendienstleister, der sich seit 2017 unter neuem Namen auf den Kernbereich Sport konzentriert. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Übertragung, Vermarktung und Organisation von großen Sportereignissen, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften und Formel-1-Rennen und bietet Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette für Live-, TV- und Content-Produktionen an. Dabei ist der Full-Service-Anbieter für Sportevents in den Bereichen Außenübertragung, TV-, Content-Produktion, TV-Vermarktung, Vermietung, Ausstattung ganzer Sportstätten sowie Eventmarketing tätig und bietet damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen an.



Mittlerweile ist das Unternehmen zum international operierenden Lösungsanbieter für Veranstalter, Sender, Firmen, Agenturen und Sponsoren avanciert und ermöglicht seinen Kunden und Partnern eine bestmögliche mediale Präsentation ihrer Veranstaltung. Über die neue digitale Sport-Video-Plattform sporttotal.tv kann das Unternehmen eigene Inhalte vermarkten und über den TV-Streaming-Sender verbreiten. Schwerpunkt stellt hierbei der Amateursport dar. (26.06.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SPORTTOTAL-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56, WKN: A1EMG5, Ticker-Symbol: WIG1).SPORTTOTAL habe jüngst durch die Partnerschaft mit zwei ausländischen Fußballverbänden den ersten Schritt der geplanten EU-Expansion bekannt gegeben.Start des EU-Rollouts: Nachdem SPORTTOTAL im deutschen Markt seit Mitte 2017 bereits 530 Kamerasysteme installiert und dadurch nach Erachten des Analysten großes Know-how aufgebaut habe, rücke nun hinsichtlich des weiteren Kamera-Rollouts das europäische Ausland in den Fokus. Zu den ersten europäischen Partnern zähle zum einen die 1. Belgische Amateurliga (3. Liga mit 16 Vereinen), die bis September mit den Kamerasystemen von SPORTTOTAL ausgestattet werden solle. Zum anderen habe das Unternehmen gestern eine Partnerschaft mit dem französischen Fußball-Regionalverband "Ligue Grand Est de Football" (LGEF) mit einer Laufzeit von acht Jahren verkündet. Von der LGEF würden drei Regionalligen mit jeweils 14 Vereinen teilnehmen. Innerhalb der nächsten zwölf Monate möchte das Unternehmen in insgesamt drei Ländern außerhalb Deutschlands aktiv sein, sodass mit mindesten einem weiteren Markteintritt zu rechnen sei. Strategisch halte Markmann es für sinnvoll, den Fokus nicht auf die niedrigeren Ligen im Heimatmarkt Deutschland zu legen, sondern verstärkt die höheren Ligen im EU-Ausland zu adressieren.Konkret plane SPORTTOTAL in der ersten Expansionsphase die europäischen Kernmärkte zu erschließen (Österreich, Schweiz, Benelux, Italien und weiteres Westeuropa). Hier dürfte der Rollout aufgrund der guten Infrastruktur sowie vergleichbarer Strukturen der Sportverbände am zügigsten möglich sein. Bis Ende 2019 kalkuliere SPORTTOTAL daher mit insgesamt 800 installierten Kamerasystemen, die bis 2024 auf 7.000 signifikant gesteigert werden sollten. In der zweiten Expansionsphase, die frühestens in 2020 beginne, adressiere das Unternehmen dann Osteuropa, die Türkei sowie ausgewählte Länder in Afrika.Da SPORTTOTAL die Kosten für die Kamerasysteme sowie deren Installation (MONe: ca. 10 Tsd. Euro pro Kamera) in der Regel selbst trage, gehe Markmann für die angestrebte Expansion von einem erheblichen Kapitalbedarf i.H.v. rund 60 bis 80 Mio. Euro aus. Um diesen CAPEX-Bedarf ohne größere Verwässerung der Aktionäre stemmen zu können, habe SPORTTOTAL bereits Anfang des Jahres erste Informationen zur Fremdkapitalfinanzierung mittels eines Reserved Alternative Investment Funds (RAIF) bekannt gegeben.Aus der europäischen Expansion rechne die SPORTTOTAL International SA im Jahr 2024 mit Erlösen durch lokale Werbepartner, nationale Sponsoren, bezahlte Inhalte sowie Mehrwertdienste von über 80 Mio. Euro sowie einer EBITDA-Marge von deutlich mehr als 50%. Sobald die erste Tranche des Investmentfonds ausgezahlt worden sei und damit die noch bestehenden Unsicherheiten bzgl. der RAIF-Finanzierung schwinden, werde Markmann sein Bewertungsmodell hinsichtlich der EU-Expansion sowie der neuen Finanzierungsstruktur umfangreich überarbeiten.Damit die Equity Story am Kapitalmarkt wieder mehr Aufmerksamkeit bekomme, bedürfe es nach Erachten des Analysten neben Erfolgsmeldungen im Rennstreckenprojektgeschäft vor allem auch Fortschritten bei der Monetarisierung der sporttotal.tv-Plattform.Da SPORTTOTAL in den letzten Wochen bereits einige Zwischenziele erreicht hat, bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 1,80 Euro. (Analyse vom 26.06.2019)