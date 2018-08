Berlin (www.aktiencheck.de) - Präsident Macron hat mit der heutigen außenpolitischen Grundsatzrede seinen Anspruch unterstrichen, Frankreich als Reformmotor der Europäischen Union zu etablieren, so die SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zieht aus der wachsenden Unzuverlässigkeit der politischen Führung der Vereinigten Staaten die gleichen Schlüsse wie Außenminister Maas.Die Europäische Union muss unabhängiger von den USA werden, auch bei Sicherheitsfragen. Dazu ist eine grundlegende Vertiefung der europäischen Außenpolitik unausweichlich. Dies erfordert neben der Einführung von Mehrheitsentscheidungen den schrittweisen Aufbau einer Verteidigungsunion. Bundeskanzlerin Merkel darf nicht den gleichen Fehler wie bei Macrons Vorschlägen zur Zukunft der Währungsunion machen und in Passivität verfallen. Die europäische Außenpolitik braucht eine aktive deutsche Rolle, auch um zusätzliche Aspekte wie die Stärkung der zivilen Dimension einzubringen."(Pressemitteilung vom 27.08.2018) (28.08.2018/ac/a/m)