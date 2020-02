Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:

66,80 EUR +6,88% (05.02.2020, 16:30)



Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

66,90 EUR +7,90% (05.02.2020, 16:42)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen.



CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1.350 Mitarbeiter.



Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen vorläufigen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).



Weitere Informationen unter www.snpgroup.com. (05.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SNP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) unter die Lupe.Die Aktie von SNP Schneider-Neureither & Partner sei einer der Highflyer unter den heimischen Nebenwerten. Nach über 200 Prozent im Vorjahr stehe für 2020 bereits ein Plus von über 33 Prozent zu Buche. Nach dem starken Ausblick hätten die Analysten ihre Gewinnschätzungen und Kursziele überarbeitet."Der Aktionär" habe bereits auf die guten Aussichten bei SNP Schneider-Neureither & Partner hingewiesen. Der IT-Dienstleister habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 Umsatz und Ergebnis wie erwartet deutlich gesteigert. Ein wesentlicher Treiber des Wachstums sei das margenstarke Software-Segment gewesen. Hier habe sich der Auftragseingang annähernd verdreifacht. Insgesamt komme SNP im Jahr 2019 auf ein sattes Auftragsplus von 52 Prozent auf rund 201 Millionen Euro.Doch das Beste komme erst noch: "Wir werden das Tempo bei SNP hochhalten und auch 2020 Umsatz und Ergebnis weiter steigern", so SNP-Vorstand Dr. Andreas Schneider-Neureither. Die Nachfrage dürfte weiter boomen. IT-Landschaften müssten kontinuierlich verändert werden. Eine veraltete Daten-Infrastruktur könne sich kein Unternehmen leisten. Und: Bis Ende 2024 müssten noch mehrere Tausend SAP-Kunden den aufgezwungenen Wechsel zur vierten Produktgeneration S/4HANA vollziehen. Mit seiner Implementationstechnik dürfte SNP überproportional profitieren und einige neu Aufträge an Land ziehen.Der Vorstand prognostiziere für das laufende Jahr einen deutlichen Anstieg des Umsatzes auf 175 Millionen bis 185 Millionen Euro (Vorjahr: 145 Millionen Euro). Dabei werde sich insbesondere der steigende Anteil der Softwareumsätze positiv auf die EBIT-Marge auswirken. Bei Umsätzen von mindestens 175 Millionen Euro könnte die Marge im laufenden Jahr also Richtung zehn Prozent steigen. Im Jahr 2021 dürfte bei einem Sprung beim Umsatz über die 200-Millionen-Euro-Marke auch eine Marge von deutlich mehr als zehn Prozent erzielt werden. Ein überproportionaler Gewinnanstieg wäre die Folge - und eine Fortsetzung der Kursrally.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze SNP-Aktie: