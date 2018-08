Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.08.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.Vergangene Woche habe CEO Hans Joachim Theiß das Unternehmen im Rahmen des 1. Hamburger Investorentages von Montega vor ca. 30 institutionellen Investoren präsentiert.Mit der Übernahme von RDH im laufenden Geschäftsjahr sei SMT Scharf eine wertschöpfende Akquisition im Bereich gummibereifter Fahrzeuge gelungen. RDH sei insbesondere bei batteriebetriebenen Fahrzeuge "first mover", da RDHs installierte Basis mehr Fahrzeuge umfasse als alle anderen Wettbewerber zusammen. Zudem besitze das Unternehmen als einziger Anbieter ein Vollsortiment aus diesel- und batteriebetriebenen Fahrzeugen. Aufgrund dieses Know-How-Vorsprungs sollte RDH mit einer jährlichen Kapazität von 25 bis 30 Fahrzeugen (Gesamtmarkt: 30.000 Fahrzeuge) trotz der zu erwartenden Zunahme des Wettbewerbs in diesem Bereich eine lukrative Nische mit vielversprechenden Wachstumsperspektiven besetzen können.Neben dem organischen Wachstum plane SMT Scharf weiterhin sein Produktportfolio durch Akquisitionen auszuweiten. Mögliche Übernahmeziele müssten jedoch Verknüpfungen zu SMTs Kernkompetenzen besitzen. Insbesondere möchte sich SMT Scharf langfristig unabhängiger vom jetzigen Kerngeschäft Kohle machen. Auf Sicht von fünf Jahren könnte sich der Anteil des Segments Kohle-Bergbau von derzeit ca. 70% auf 50% reduzieren. Für das junge Segment Tunnel werde ein mittelfristiger Umsatzanteil von 10% avisiert, 40% könnten demnach im Hardrock-Segment generiert werden.Nach wie vor unzufrieden sei Herr Theiß mit der viel zu hohen Working Capital-Intensität des Unternehmens, die nicht zuletzt auf den hohen Forderungsbestand in China zurückzuführen sei. Dennoch bestehe dieser Bestand zu einem Großteil aus neueren Forderungen, während ältere Forderungen in der Zwischenzeit beglichen worden seien. Mittelfristig strebe SMT eine Net Working Capital-Intensität von unter 50% an (aktuell: 62% bezogen auf das mittlere Jahresumsatzziel).Die Präsentation und die Einzelgespräche des CEO seien von den institutionellen Kunden sehr gut aufgenommen worden. Sie würden die positive Meinung des Analysten über die Equity Story unterstreichen. SMT Scharf profitiere derzeit von den sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und habe sich durch die wertschöpfende Akquisition von RDH neue Wachstumsmöglichkeiten erschlossen.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die SMT Scharf-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 19,00 Euro. (Analyse vom 29.08.2018)