Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

7,28 EUR +2,54% (02.11.2020, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

7,12 EUR -1,39% (30.10.2020, 22:26)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.Wenngleich die "Corona-Lage" über den Sommer allgemein vermeintlich etwas entspannter gewesen sei, dürfte SMT Scharf die Auswirkungen der global weiterhin reduzierten Bergbauaktivität und der daraus folgenden Investitionszurückhaltung auch im dritten Quartal gespürt haben. Daher erwarte Gröning, dass Umsatz und Ergebnis nicht über dem Niveau des Vorquartals gelegen hätten.Solange die Bergbauaktivität in wichtigen Zielmärkten wie Polen, Kanada und Südafrika deutlich gebremst sei und viele Schlüsselkunden weder zusätzliche Kapazität noch verschleißbedingte Instandhaltungsmaßnahmen benötigen würden, würden sowohl das Neuanlagen- als auch das After-Sales-Geschäft zwangsläufig Einbußen verzeichnen. Auch der nach dem quasi vollständigen Stillstand zu Jahresbeginn zuletzt wieder gestiegene Beitrag aus China (Q1: 1,7 Mio. Euro; Q2: 4,9 Mio. Euro) dürfte den umsatzseitigen Einbruch auf Konzernebene im dritten Quartal nicht verhindert haben, zumal die für den dortigen Markt wichtige Zulassung der neuen Motorengeneration aufgrund Corona-bedingter Prozessverzögerungen immer noch nicht vorliege und damit entscheidende Wachstumsimpulse fehlen würden. Daher rechne Gröning damit, dass der Konzernerlös in Q3 mit 12,3 Mio. Euro auf einem ähnlichen Niveau wie Q2/20 (13,0 Mio. Euro) gelegen habe, was einem Rückgang von 25,9% yoy gegenüber Q3/19 (16,5 Mio. Euro) entspreche.Nichtsdestotrotz wäre SMT Scharf nach Erachten des Analysten auch mit einer derart geringen Umsatzbasis in der Lage, unter Anwendung gezielter Maßnahmen zur Kostensenkung ein operatives Ergebnis im schwarzen Bereich zu erzielen, wie es Q2 gezeigt habe (+0,3 Mio. Euro). Folglich erwarte er erneut ein marginal positives EBIT von ca. 0,2 Mio. Euro, wenngleich sich zunehmend die Frage aufdränge, wie der Konzern vor dem Hintergrund der verstärkten Belastungen mit operativen Bereichen umgehe, bei denen der Vorstand ohnehin bereits in Vergangenheit vage Restrukturierungsabsichten geäußert habe (z.B. RDH Mining Equipment in Kanada).Das derzeit schwache Sentiment dürfte auch mit Verkündung der Q3-Zahlen nächste Woche nicht gebrochen werden. Der ersichtliche Wachstumskatalysator in China und die moderate Bewertung (KGV 2021e: 7,9x) bieten nach Erachten von Pierre Gröning jedoch eine attraktive Kaufgelegenheit für langfristig orientierte Investoren, weswegen der Analyst der Montega AG das "kaufen"-Rating und das Kursziel von 13,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 02.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMT Scharf-Aktie: