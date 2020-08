Börsenplätze SMT Scharf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

8,00 EUR +2,04% (24.08.2020, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs SMT Scharf-Aktie:

7,98 EUR +2,31% (24.08.2020, 16:28)



ISIN SMT Scharf-Aktie:

DE0005751986



WKN SMT Scharf-Aktie:

575198



Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

S4A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SMT Scharf-Aktie:

SMTAF



Kurzprofil SMT Scharf AG:



Die SMT Scharf Gruppe (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften.



Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (24.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SMT Scharf-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von schienengebundenen Transportsystemen SMT Scharf AG (ISIN: DE0005751986, WKN: 575198, Ticker-Symbol: S4A, NASDAQ OTC-Symbol: SMTAF) weiterhin zu kaufen.SMT Scharf habe letzte Woche die Absicht einer strategischen Zusammenarbeit mit dem Bergwerksbetreiber Polymetal International plc (Sankt Petersburg, Russland) verkündet.Bei der auf zehn Jahre angelegten Partnerschaft solle in der ersten Phase eine gemeinsame Entwicklung, Produktion und Prüfung von emissionsfreien, batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen für den Einsatz unter Tage erfolgen. Der Fokus liege dabei zunächst auf Fahrladern (Load-Haul-Dumps, "LHDs") und Lastkraftwagen der mittleren Leistungsklasse, von denen nach Fertigstellung entsprechender Prototypen jeweils zwei Exemplare ein Jahr lang im operativen Tagesgeschäft von Polymetal getestet würden. Im Fall eines erfolgreichen Abschlusses dieser Testphase würden die Pläne neben einer Option zur zeitlichen Verlängerung auch die Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung und die Einrichtung eines Service-Zentrums sowie die Ausweitung auf weitere Nutzfahrzeuge, die über den Bereich Hard Rock hinaus auch in der Tunnellogistik oder im Salzbergbau einsetzbar seien, umfassen.Für Polymetal, das bereits früher zum Kundenkreis der von SMT Scharf im Jahr 2018 erworbenen RDH Mining Equipment (Pionier für batteriebetriebene Untertage-Ausrüstung) gehört habe, würde die erfolgreiche Entwicklung entsprechender Fahrzeugtypen einen spürbaren Fortschritt bei dem Ziel bedeuten, den Schadstoffausstoß in der eigenen Flotte zu reduzieren. Demnach beabsichtige das Unternehmen, den CO2-Ausstoß seines kompletten operativen Geschäfts bis 2023 um mindestens 5% zu senken. SMT Scharf wiederum dürfte durch die langfristige Partnerschaft seine Kompetenz in der Entwicklung von Untertage-Elektrofahrzeugen nach Erachten des Analysten nachhaltig stärken und die eigene Marktposition innerhalb dieser zukunftsträchtigen Nische weiter ausbauen.Wenngleich die Partnerschaft kurzfristig keinen nennenswerten Einfluss auf die Umsatz-und Ertragsentwicklung von SMT Scharf habe, besitze das Projekt nach Ansicht des Analysten langfristig durchaus attraktives Potenzial. So sei Polymetal als einer der weltweit zehn größten Gold-und 5 größten Silberproduzenten derzeit in insgesamt neun Minen in Russland und Kasachstan aktiv und habe alleine in 2019 mehr als 1,6 Mio. Unzen Gold gefördert. Angesichts einer deutlich dreistelligen Fahrzeugflotte für den Einsatz unter Tage dürfte für SMT Scharf folglich die Perspektive auf umfangreiche Folgeaufträge bestehen, die nach Erachten des Analysten durchaus eine mittlere zweistellige Anzahl an EVs umfassen könnte.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, ist von der operativen Qualität des Unternehmens unverändert überzeugt und bestätigt das Kursziel von 13,50 Euro und das "kaufen"-Rating in Anbetracht der weiterhin attraktiven Bewertung (KGV 2021e: 8,7x). (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link